DEM Parti'den İmralı ziyareti açıklaması: Karar kalıcı barışa vesile olsun

19:5221/11/2025, Cuma
IHA
DEM Parti, Komisyonun İmralı'ya yapacağı ziyaretin kalıcı barışa kapı aralayabileceğini ifade etti.
DEM Parti, Komisyonun İmralı’ya gitme kararını “Türkiye’nin demokratik olgunluğunun en somut ifadesi” olarak değerlendirdi. Açıklamada, ziyaretin toplumsal uzlaşma ve kalıcı barış için “tarihsel bir adım” olduğu vurgulandı. Parti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la yapılacak görüşmelerin sürecin sağlıklı ilerlemesinde belirleyici rol oynayacağını belirtti.

DEM Parti’den, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralıya gitme kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Ziyaretin, 86 milyonun ortak geleceğine, demokratik özgür birlikteliğimize, eşit yurttaşlık ve kalıcı barışa vesile olmasını diliyoruz" denildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yapılan oylama ile İmralı’ya gitme kararı aldı. 32 komisyon üyesi ‘evet’, 2 üye ‘hayır’ oyu verdi, 3 üye ise çekimser kaldı. Komisyonun kararının ardından DEM Parti’li Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yazılı açıklama yaptı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun aldığı İmralı’ya gidiş kararını, Türkiye’nin demokratik olgunluğunun ve barış iradesinin en somut ifadesi olarak karşılandığı belirtilen açıklamada, "Gerçekleşecek İmralı ziyareti, on yıllardır yaşanan acıların kalıcı olarak sona ermesi ve toplumsal uzlaşının tesis edilmesi yolunda atılmış tarihsel bir adım olacaktır" denildi.

Komisyonun İmralı’ya gitmesinin Türkiye’de yeni bir dönemin kapısını aralayacağı belirtilen açıklamada, "Öcalan ile yapılacak görüşmelerin, sürecin sağlıklı ve güvenli biçimde ilerlemesinde belirleyici bir rol oynayacağına olan inancımız tamdır. Bu ziyareti gerçekleştirecek olan Komisyon üyelerini yürekten kutluyor, Komisyon çalışmalarında yapıcı rol üstlenen tüm siyasi partilere ve Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca Komisyonun kurulması, sükunet içinde çalışmalarını gerçekleştirmesi, halkların barış talebini görmesi ve İmralı’ya gitme iradesini cesaretle ortaya koyması dolayısıyla siyasi sorumluluk alan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye ve ittifak partilerimiz EMEP ve TİP’e teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu ziyaretin, 86 milyonun ortak geleceğine, demokratik özgür birlikteliğimize, eşit yurttaşlık ve kalıcı barışa vesile olmasını diliyoruz. Barışı inşa etmek hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Siyasal görüşlerimiz farklı olsa da, ortak geleceğimiz ve kalıcı barışın inşası için bu ülkenin geleceği adına sözü olan herkesi çözüm ve barış ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



