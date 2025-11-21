TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmaları değerlendirmek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi konusu da dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşmek için bugün toplanıyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00'te İmralı gündemiyle toplanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkanvekilleriyle saat 13.30'da toplantı yapacak. İşte Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda son durumla ilgili son gelişmeler...
TBMM'den yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bugün, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandığı belirtildi.
'Terörsüz Türkiye' komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplanıyor
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de komisyon üyeleriyle bir araya geldi.
Güler, toplantı sonrası "İmralı'ya gidilmesine sıcak baktıklarını ve oylama olursa olumlu oy kullanacaklarını" açıkladı. Güler, İmralı'ya gidecek heyette yer alacak AK Partili ismin ise daha sonra belirleneceğini aktardı.
AK Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a alternatifli bir liste sunulacak. İmralı'ya gidecek isim konusunda son kararı Erdoğan verecek. MHP ve DEM Parti'den de İmralı görüşmesine destek mesajları geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonun bu konuda katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile karar alabileceğini kaydetti.
FOTOĞRAF, GÖRÜNTÜ VE SES KAYDI...
Sabah'ın haberine göre; Başından beri tavrını belli etmeyen CHP'nin kararının ise bugün netleşmesi bekleniyor. Aralık başında gerçekleşmesi beklenen görüşmeye ilişkin görüntü, fotoğraf ve ses kaydı paylaşılmayacak. Resmi açıklama dışında da bir açıklama yapılamayacak.
OYLAMA NASIL OLACAK?
Komisyonun çalışma ilkelerine göre toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının (51) salt çoğunluğundan (26) oluşuyor. Yasa teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, 5’te 3 çoğunlukla (31 oy) alınırken diğer konularda karar yeter sayısı (toplantıya katılanların yarıdan fazlası) uygulanıyor. Komisyonun başkanlığını yürüten Numan Kurtulmuş, İmralı’ya ziyaret konusunda da “nitelikli çoğunluk (31 kabul oyu)” aranacağını belirtmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu gündemle gizlilik içeren “kapalı toplantıyı” kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak Cumhur İttifakı’nın oylarıyla toplantının kapalı yapılma olasılığı bulunuyor. Bu durumda hangi üyenin ne oy kullandığı ve görüşmedeki tartışmalar “gizli” nitelikte olacak. Alınan kararlar ise Meclis Başkanlığı’nca kamuoyuna duyurulacak.
MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ TOPLANTI YAPACAK
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkanvekilleriyle saat 13.30'da toplantı yapacak.