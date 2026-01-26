CHP halkla temasını kesti

CHP'nin deneyimli milletvekilleri, partinin çalışma yöntemlerinin terk edildiğinden yakınıyor. Kaynaklar, bu durumun hem Meclis performansına hem de sahadaki karşılığa olumsuz yansıdığını savundu. Geçmişte milletvekillerinin yerinde inceleme yapmak üzere sahaya çıktığını belirten kaynaklar, sorun başlıklarına göre uzman isimlerin görevlendirildiğini ve bu çalışmalar sonucunda hazırlanan raporların CHP Genel Merkezi'ne sunulduğunu ifade etti. Bu yöntemlerin, hem milletvekillerinin sahayla doğrudan temas kurmasını sağladığı hem de parti politikalarının ortak akılla şekillenmesine katkı sunduğu ifade ediliyor. Son dönemde bu geleneğin zayıfladığına dikkat çeken kaynaklar, karar alma ve siyaset belirleme süreçlerinin giderek "tek merkezden" yürütüldüğünü öne sürerek, “İşin ehli olan, konunun mutfağında yıllarca çalışmış isimler yerine, sınırlı bir kadroyla süreçlerin yönetilmesi ciddi rahatsızlığa sebep oluyor” değerlendirmesinde bulundu.