Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
CHP halkla temasını kesti

CHP halkla temasını kesti

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0026/01/2026, الإثنين
G: 26/01/2026, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP içerisinde parti içi işleyiş ve Meclis çalışmalarına ilişkin rahatsızlıklar yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

CHP'nin deneyimli milletvekilleri, partinin çalışma yöntemlerinin terk edildiğinden yakınıyor. Kaynaklar, bu durumun hem Meclis performansına hem de sahadaki karşılığa olumsuz yansıdığını savundu. Geçmişte milletvekillerinin yerinde inceleme yapmak üzere sahaya çıktığını belirten kaynaklar, sorun başlıklarına göre uzman isimlerin görevlendirildiğini ve bu çalışmalar sonucunda hazırlanan raporların CHP Genel Merkezi'ne sunulduğunu ifade etti. Bu yöntemlerin, hem milletvekillerinin sahayla doğrudan temas kurmasını sağladığı hem de parti politikalarının ortak akılla şekillenmesine katkı sunduğu ifade ediliyor. Son dönemde bu geleneğin zayıfladığına dikkat çeken kaynaklar, karar alma ve siyaset belirleme süreçlerinin giderek "tek merkezden" yürütüldüğünü öne sürerek, “İşin ehli olan, konunun mutfağında yıllarca çalışmış isimler yerine, sınırlı bir kadroyla süreçlerin yönetilmesi ciddi rahatsızlığa sebep oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

'POPÜLİST DAMAR AĞIR BASIYOR'

Öte yandan bazı vekiller, sahadan gelen taleplerin popülist bir yaklaşımla ele alındığını savunuyor. Kaynaklar, “Sahadan gelen talepler sadece oy olarak görülüyor. Bu meseleler doğru isimlerle, doğru başlıklarda ele alınsa hem Meclis'te hem kamuoyunda çok daha güçlü bir karşılık üretilebilir” dedi.



#CHP
#Siyaset
#Toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat Gecesi 2026 ne zaman? Berat Şaban ayının kaçıncı gecesi? Diyanet takviminde tarihi belli oldu