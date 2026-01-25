Yeni Şafak
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen Kudüs sohbetini anlattı: 'Neden beşinci siz olmuyorsunuz?'

25/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
Kudüs'ün fethiyle ile ilgili çok konuşulacak mesajlar veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı ilk kez anlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kudüs üzerine yaptığı bir görüşmeyi anlatan Bahçeli, Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünden hareketle dikkat çekici bir öneride bulunduğunu aktardı. Bahçeli, “Hz. Ömer Kudüs’ü fethetti, Selahattin Eyyubi fethetti, Yavuz Sultan Selim fethetti, Abdülhamit Kudüs’ü ihya etti. Bu dört isim tarihsel semboldür. Sayın Cumhurbaşkanı’na ‘Neden siz beşinci olmuyorsunuz?’ dedim” ifadelerini kullandı.

Tv100 'ün haberine göre; tarihte Şam ile Kudüs arasında güçlü bir bağ bulunduğunu dile getiren Bahçeli, bölge halklarının güven duyacağı güçlü bir lider arayışında olduğunu vurguladı.

'BEN ŞEŞ BEŞ ATTIM DÜŞEŞ GELDİ'

Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki diyalog sürecinde oynadığı role ve Gazze konusunda yürüttüğü diplomatik çabalara da değinen Bahçeli, uluslararası bir yapı kurulması halinde bu yapının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olması gerektiğini savundu. Bahçeli, bu yöndeki açıklamalarının ardından bir gazetede manşet atılmasını da esprili bir dille anlatarak, “Ben şeş beş attım, düşeş geldi” dedi ve Erdoğan’a desteklerinin sürdüğünü vurguladı.

Bahçeli, ana muhalefet partisi CHP’ye yönelik eleştirilerinde dikkat çeken bir benzetme yaptı. CHP’nin siyaset alanını daralttığını savunan Bahçeli, “CHP bugün dört ‘S’ arasında sıkışıp kalmıştır. Söğütözü, Silivri, Saraçhane ve sosyal medya… Siyaset anlayışları bundan ibaret hale gelmiştir” dedi.


