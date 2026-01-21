Yeni Şafak
Külliye'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi

17:2521/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi. Kritik görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Saat 16:20'de başlayan Ankara'daki kritik zirve, yaklaşık 1 saat sürdü.

Külliye'de kritik zirve

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir"
ifadelerini kullanmıştı.


