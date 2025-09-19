Yeni Şafak
200 milyon rüşvet alan CHP genel başkan yardımcısı kim

04:0019/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Aziz İhsan Aktaş
CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade verip tahliye olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TYT Türk yayınında CHP'li belediyelerdeki kirli ilişkileri, siyasi rekabeti ve iç çekişmeleri anlatan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın çekişme halinde olduklarını söyledi. Aktaş, “Ekrem Bey ve Rıza Bey'e yakın iki ekip var. Bunlar birbiriyle rekabet halinde, sürekli birbirlerini ihbar ediyor. Biz onlar arasındaki siyasi rekabetten uzak durmaya çalıştık. Ama birbirlerini sevmediklerini görüyorduk” dedi. Hangi kurumdan kaç ihale aldığını da açıklayan Aktaş, CHP’li belediyelerden 122, AK Partili belediyelerden 99 ihale aldığı bilgisini verdi. Alacakları ve hak edişleri arttıkça rüşvet taleplerinin arttığını söyleyen Aktaş, bir CHP genel başkan yardımcısının kendilerinden 200 milyon lira rüşvet aldığını kaydetti.



#Aziz İhsan Aktaş
#CHP
#Yolsuzluk
