Temizlikçi diye gelip mimar oldular

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik Sayıştay incelemesi, belediyedeki personel alım süreçlerinde tartışmalı bir tabloyu gün yüzüne çıkardı. Rapora göre belediye, temizlik veya beden işçisi gibi unvanlarla aldığı birçok personeli, birkaç hafta ya da ay içinde mühendis, mimar, öğretmen ve arkeolog gibi nitelikli kadrolara geçirdi.

Sayıştay’ın tespitlerine göre 2019-2024 döneminde toplam 1670 personel, işe girişten kısa süre sonra yeni unvanlarla farklı birimlerde görevlendirildi. Yalnızca 2024 yılında 248 kişinin bu şekilde unvanı değiştirildi.

* Haşere ilaçlama için filit işçisi olarak alınanlar kısa sürede ziraat mühendisi, hemşire veya güreşçi yapıldı.

* Temizlik işçileri, tiyatro oyuncusu, İngilizce öğretmeni, mimar, fizyoterapist ve gençlik lideri kadrolarına geçirildi.

* Beden işçileri, mühendis, tekniker veya arkeolog kadrosuna alındı.

Bir büro memurunun 18 gün içinde basketbolcu yapılması ise dikkat çekti.

NAKİLLER TARTIŞMALI

Denetim raporu, belediyenin işçi alım sürecini mevzuata uygun biçimde İŞKUR üzerinden ilan ettiğini, başvuruların şahsen alındığını ve yönetim kurulu kararlarıyla işe girişlerin yapıldığını aktardı. Ancak sorun, giriş sonrası unvan ve görev değişikliği aşamasında ortaya çıktı.

Belediyeye göre mevcut çalışanların talepleri, mezuniyet durumları ve sağlık koşulları dikkate alınarak değişiklik yapılabiliyor. Fakat Sayıştay, bu mekanizmanın istisna değil, sistematik bir uygulamaya dönüştüğüne dikkat çekti.

FIRSAT EŞİTLİĞİNE AYKIRI

Sayıştay, vasıfsız kadrolarla yapılan alımların kısa sürede mühendislik, öğretmenlik, sağlık personelliği gibi uzmanlık gerektiren unvanlara dönüştürülmesinin şeffaflık ilkesine aykırı olduğu, liyakat ilkesini zayıflattığı, kamuya girişte eşit rekabet hakkını ortadan kaldırdığı ve asıl ihtiyacın dolaylı yollarla karşılandığı tespitinde bulundu. Raporda, “Fiili görev ile meslek kodu arasındaki ilişkinin sonradan kurulması, gerekli nitelikleri taşıyan adayların yarışma hakkını engellemektedir” değerlendirmesi yer aldı.

KAPALI DEVRE SİSTEM

Sayıştay raporunda belediyeye “Alımlar ihtiyaç duyulan unvanlara göre yapılmalı, görev değişiklikleri istisnai olmalı, kamu kaynakları ve personel planlaması etkin ve verimli yönetilmeli” önerisinde bulunuldu. Rapora göre mevcut uygulama, belediyeyi hem yönetimsel risklerle karşı karşıya bırakıyor hem de kamuya personel girişinde kapalı devre sistem görüntüsü oluşturuyor.

Rüşvet ve yolsuzlukla suçlanıyor

5 Temmuz’da rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturma dosyasında, belediyeyle iş yapan şirketlerden usulsüz kazanç sağlandığı, bazı ihalelerde rüşvet ve aklama iddiaları bulunduğu öne sürülüyor.







