Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kararı MEB duyurdu: 2 Şubat'ta tüm okullarda uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci dönemin başladığı 2-6 Şubat tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda 81 ile resmi yazı gönderildi.



