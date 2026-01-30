Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kararı MEB duyurdu: 2 Şubat'ta tüm okullarda uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine milli değerleri öne çıkaran kapsamlı bir farkındalık programıyla başlanacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci dönemin başladığı 2-6 Şubat tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda 81 ile resmi yazı gönderildi.
Gönderilen yazıda, okul binalarının Türk bayraklarıyla donatılması, bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları düzenlenmesi istendi. Ayrıca sergiler, sanatsal ve kültürel etkinliklerle sürecin destekleneceği bildirildi.
Çalışmaların, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda; milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik ve beraberlik bilinci gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkı sunması amaçlanıyor.
MEB açıklamasında, yürütülecek faaliyetlerin “İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle” anlayışı çerçevesinde, bayrağın birleştirici gücünü eğitim ortamlarında görünür kılması ve vatan bilincini güçlendirmesi hedefleniyor.
İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026’da sona erecek.