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Gusül abdesti niyeti

Gusül abdesti, bir kişinin tüm vücudunu yıkayarak aldığı abdeste denir. Gusül abdestini gerektiren durumlar ise cinsel ilişkiden sonra, adet görme veya lohusalık durumunudur. Gusül edilmedikçe kişi namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz ve Kabe’yi tavaf edemez. Gusül abdesti almak için önce niyet etmek gerekir. Normal abdest alınışında olduğu gibi boy abdesti almak için de belirli bir sırayı takip etmek gerekir. Peki gusül abdesti alırken nasıl niyet edilir? Gusül (boy abdesti) ne zaman gereklidir ve sünnete uygun gusül abdesti nasıl alınır?

11:15 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gusül (boy) abdesti niyeti

Gusül (boy) abdesti niyeti

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinin giderilmesi için ağız ve burun dâhil bütün bedeni yıkamak suretiyle yapılan hususi temizlik demektir. Peki gusül abdesti, en doğru şekilde nasıl alınır?

Cünüplük Kur’an’da nasıl geçiyor mu?

Kur’ân-ı Kerîm’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır.

Hangi durumlarda gusül (boy) abdesti alınır?

Hz. Peygamber’in (s.a.s.)sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28 [282, 291]; Müslim, Hayız, 87-88 [348-349]; Ebû Dâvûd, Tahâret, 118, 127 [314, 359]).

Gusül abdesti alırken nasıl niyet edilir?

Cünüplükten temizlenmek için gusül almak şarttır. Gusül abdesti alınışı bir sıraya göre gerçekleştirilir. Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele okur ve: "Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya" diye niyet eder.

Gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle alınır. Burada sayılan işlemler Hanefîler'e göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

Gusülün farzı kaçtır?

Guslün;
ağza su almak
(mazmaza),
burna su çekmek
(istinşak) ve
bütün vücudu yıkamak
şeklinde üç farzından söz edilir.

Guslün sünnetleri nelerdir?

Guslün başlıca sünnetleri şunlardır:

1. Gusle besmele ile başlamak.

2. Kalb ve dil ile gusle niyet etmek. (Mâlikîler ile Şâfiîlerde niyet farzdır. Hanbelîlere göre ise, niyet guslün sıhhat şartıdır.)

3. Gusle, abdestte olduğu gibi misvak kullanarak, yani dişleri temizleyerek başlamak.

4. Gerek "Besmele"yi, gerekse niyeti, gusle başlamadan önce yapmak.

5. Gusülde evvelâ elleri, sonra avret yerlerini yıkamak. Bedende veya avret mahallinde meni veya benzeri bir pislik varsa, onları gidermek.

6. Bundan sonra âdâb ve erkânına riayet ederek abdest almak. Eğer ayakları altında kullanılmış su birikiyorsa, abdestte ayakların yıkanması işini, guslün sonuna bırakmak gerekir.

7. Abdest aldıktan sonra, evvelâ üç kere başa, sonra üç defa sağ omuza, sonra da üç defa sol omuza su dökünmek. Suyu her uzva ilk döküşte her yerini iyice ovalamalıdır.

İmam-ı Mâlik ile Ebû Yûsuf`a göre, gusülde bedeni ovmak (delk) farzdır.

Bir kimse ağzına ve burnuna su alıp temizledikten sonra, akar suya ve büyük bir havuza, yahut da denize bütün vücuduyla dalsa, gusletmiş olur. Bu halde iken bir de kımıldar, suyun içinde hareket ederse, gusüldeki sünnetlere de riayet etmiş ve sünnet üzere gusül abdesti almış demektir. Peki gusül abdesti alırken normal abdest almak şart mı?

Gusülden sonra tekrar abdest almak gerekir mi?

Gusül, abdesti de içerdiğinden abdesti bozacak bir durum meydana gelmedikçe daha sonra ayrıca abdest almaya gerek yoktur. Zira Hz. Âişe, Resûl Ekrem’in (s.a.s.) guslettikten sonra ayrıca namaz abdesti almadığını rivâyet etmiştir (Ebû Dâvûd, 96 [250]; Tirmizî, Tahâret, 79 [107]). Abdullah b. Ömer de Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “Hangi abdest gusülden daha umumidir ki!” (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr, 12/371 [13377]) buyurduğunu, dolayısıyla gusülden sonra ayrıca abdest almaya ihtiyaç olmadığını nakletmiştir.

Banyoda gusül abdesti alırken besmele çekilir mi?

Besmele ve niyet unutulduğunda gusül veya abdest geçerli olur mu? Abdeste ve gusle başlarken niyet etmek ve besmele çekmek sünnettir (Merğinânî, el-Hidâye, 1/15-17). Bu bakımdan niyet etmeden ve besmele çekmeden alınan abdest ve gusül geçerlidir. Ancak abdest ve gusülden önce besmele ve niyetin unutulması sünnet sevabından mahrum olunmasına neden olur.

Gusül abdesti nasıl alınır kadın ve erkeklerde?
Gusül abdesti nasıl alınır kadın ve erkeklerde?

Gusül abdesti alınışı en çok merak edilen dini konuların başında gelmekte. Gusül, İslam'da bir kişinin tüm vücudunu suyla yıkaması anlamına gelir. Gusül, bazı durumlarda gereklidir. Gusül, bütün bedeninin yıkanmasıdır. Buna boy abdesti de denilmektedir. Gusül abdesti, bir kişinin hem fiziksel hem de ruhsal olarak temizlenmesine yardımcı olur. Cünüplükten kurtulabilmek için ve kadınların hayız ve nifaktan temizlemeleri için gusül abdesti almaları gerekmektedir. Gusül abdesti alınışı bir hayli merak edilmekte. Gusletmek isteyen erkek veya kadın banyoya girmeden Euzu besmele çeker ve sol ayağı ile banyoya girer. Peki gusül abdesti nasıl alınır, kadın ve erkekler boy abdesti nasıl alır? Gusül abdesti almanın farz veya sünnet olduğu durumlar neler? İşte gusül abdesti ile bilinmesi gerekenler.

Yatarken okunacak dualar hangileri?
Yatarken okunacak dualar hangileri?

Uyku duası, geceleri huzurlu bir uykuya dalmak için okunabilecek bir duadır. Uykusu olmayan ve uyumakta zorluk çeken kimse uyku duası hangisi, nedir? araştırmakta. Uyku duası, Allah'tan huzur ve güven talep eder. Rabbimiz Al-i İmran Suresi’nde “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahiplerine gerçekten ibretler vardır. Onlar ayakta iken de, otururken de, yatarken de Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler.” buyurmuştur. Gece uyumadan önce birçok kişi dua etmektedir. Gece yatmadan önce okunacak dualar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki rahat uyku için dua, uyku duası, uykumuz nasıl gelir? Yatmadan önce okunacak bir dua var mıdır? Peygamberimizin (s.a.v.) yatarken okuduğu dualar nelerdir? Gece yatmadan önce okunacak dualar hangileridir? İşte uyku getiren dua.

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#boy abdesti
#gusül abdesti niyeti
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