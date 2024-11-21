Gusül abdesti, İslam dininde belirli durumlarda alınması gereken büyük abdesttir. Cünüplük, hayız ve nifas gibi hallerde bedeni tamamen yıkamak suretiyle yapılan özel bir temizliktir. Gusül, sadece vücudun dışını değil, aynı zamanda içini de arındırmayı amaçlar.

Gusül abdesti ile ilgili ayetler

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dinî temizlik demektir.

Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyurulmaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.v.) sünnetinde de, ihtilam olma (rüyalanma) veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebû Dâvûd, Taharet, 127).







