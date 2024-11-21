Gusül abdesti alınmadan yapılması haram olan şeyler
Gusül abdesti, İslam dininde belirli durumlarda alınması gereken büyük abdesttir. Gusül abdesti almadan yapılması haram olan şeyler arasında sayılan diğer önemli husus, Kuran-ı Kerim okumaktır. İşte gusül abdesti olmadan yapılması haram olan şeyler.
Gusül abdesti olmadan neler yapılmaz sorusu, İslam dininde temizliğe ve ibadete verilen önemi gözler önüne sermektedir. Gusül abdesti olmadan yapılması haram olan şeyler arasında namaz kılmak başta gelir. Gusül abdesti almadan namaz kılmak büyük günahlardandır. Bunun yanı sıra, Kuran-ı Kerim'e dokunmak ve camiye girmek de gusül abdesti almadan yapılması yasak olan davranışlar arasındadır.
Gusül abdesti olmadan yapılması haram olan şeyler
2- Kur'an okumak: Ezberden veya Mushaf'a bakarak bir âyet dahi olsa Kur'an okumak (tilâvet) haramdır. Ancak Kur'an'daki dua ve sena âyetlerini tilâvet kasdı olmaksızın dua ve sena niyyetiyle ezberden okumak câiz görülmüştür. Kelime-i şehadet getirmek, tesbih ve tekbir kelimelerini söylemek de câizdir.
3- Kur'an-ı Kerîm'e el sürmek: Kur'an okumak caiz olmadığı gibi el sürmek de caiz değildir.sterse el sürülen bir âyet olsun, isterse yarım âyet bu hüküm değişmez.
4- Kâbe-i Muazzama'yı tavâf etmek.
5- Zaruret olmaksızın câmi-i şerîfin içine girmek veya camiin içinden geçmek.
6- Üzerinde âyet-i kerime yazılı herhangi altın ve gümüş parayı ve kolyeyi veyahut levhayı elle tutmak da haramdır.
Cünüp olan kimse, oruç tutmakla beraber, hayız ve nifas hâlindeki kadın, oruç da tutamaz.
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