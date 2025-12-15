Yeni Şafak
Zonguldak’ta 7 kaçak maden ocağı kapatıldı

17:2815/12/2025, Pazartesi
DHA
Foto: Arşiv.
Zonguldak'ta kaçak kömür üretimi yapan 7 maden ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından kent genelinde kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler yapıldı.

Ekiplerin yaptığı 14 denetimde, 7 maden ocağında kaçak kömür üretildiği tespit edildi. Kaçak ocaklara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 195 metre uzunluğunda ray ve vagon ele geçirildi.

Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.




