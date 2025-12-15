Polisten 4 farklı adrese uyuşturucu baskını

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kent merkezindeki bir mahallede sokak satıcıları diye adlandırılan torbacılara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan 4 farklı adreste yapılan aramalarda 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 4,04 gram uyuşturucu madde, 51 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirildi. Olayın ardından E.U., E.G., F.K. ve O.K. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.