Polisten 4 farklı adrese uyuşturucu baskını

16:4415/12/2025, Pazartesi
IHA
AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN KENT MERKEZİNDE 4 FARKLI ADRESE DÜZENLENEN BASKINLARDA UYUŞTURUCU MADDELERLE RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.
Afyonkarahisar’da polis tarafından kent merkezinde 4 farklı adrese düzenlenen baskınlarda uyuşturucu maddelerle ruhsatsız silahlar ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kent merkezindeki bir mahallede sokak satıcıları diye adlandırılan torbacılara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan 4 farklı adreste yapılan aramalarda 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 4,04 gram uyuşturucu madde, 51 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirildi. Olayın ardından E.U., E.G., F.K. ve O.K. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

