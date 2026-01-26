Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları kapatıldı

Ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Zonguldak’ta yapılan denetimlerde ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-25 Ocak’ta gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince mühürlendi.
Ekiplerce 19-25 Ocak'ta yapılan 12 denetlemede, 6 ocağın ruhsatsız işletildiği tespit edildi.
Söz konusu ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince kapatıldı.
