Bursa'da ruhsatsız silah operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İznik ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahıslara ait ikamette yapılan aramada; 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 65 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 16 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi ile 2 adet bıçak ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.