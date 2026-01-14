Evde cephanelik bulundu: Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde A.U.'ya (40) ait evde silah ve çok sayıda mühimmat olduğu bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, Kalaşnikof piyade tüfeği, 47 uzun namlulu tüfek mermisi, el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.