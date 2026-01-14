Yeni Şafak
Evde cephanelik bulundu: Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Evde cephanelik bulundu: Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

17:1314/01/2026, Çarşamba
DHA
Evde kalaşnikof piyade tüfeği ile el bombası ele geçirildi
Evde kalaşnikof piyade tüfeği ile el bombası ele geçirildi

Adana'da polisin operasyon düzenlediği evde Kalaşnikof piyade tüfeği ile el bombası ve 47 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde A.U.'ya (40) ait evde silah ve çok sayıda mühimmat olduğu bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, Kalaşnikof piyade tüfeği, 47 uzun namlulu tüfek mermisi, el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Evde bulunan A.U., Y.C. (44), S.C. (17) ve C.C. (18) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



#Adana
#kalaşnikof
#piyade tüfeği
#el bombası
