Mersin'de ruhsatsız üretim yapılan şalgam imalathanesi mühürlendi

Mersin'in Toroslar ilçesinde ruhsatsız ve hijyen kurallarına aykırı şalgam üretimi yapıldığı belirlenen imalathane kapatıldı.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürüten zabıta ekipleri, Turunçlu Mahallesi'ndeki bir imalathanede denetim yaptı.

Ekipler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı belirlenen iş yerinde hijyen kurallarına uyulmadığını, şalgamların yerle temas ettiğini ve ürünlerin küflenerek bozulduğunu saptadı.

İşletme sahibi M.E. (71) hakkında yasal işlem başlatan ekipler, mühürlenen imalathanedeki yaklaşık 10 ton şalgamı imha etti.

Zabıta memuru, denetim sırasında M.E'ye "Sen bunu kendin yiyip içiyor musun? Allah korusun bu şalgamı sattığın biri hastanelik olsa vebal duyacak mısın?" diye tepki gösterdi.



#Denetim
#Mersin
#ruhsatsız işletme
