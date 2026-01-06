Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
200 bin işletme 1,5 milyon ürün denetlendi

200 bin işletme 1,5 milyon ürün denetlendi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:006/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ticaret Bakanlığı, 200 bin işletmeyi denetledi.
Ticaret Bakanlığı, 200 bin işletmeyi denetledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin korunması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ithalat politikalarının ve piyasa denetimlerinin sürdüğünü bildirdi.

Bakan Bolat, 2025 yılında 200 bin işletme ve 1,5 milyon ürünün denetlendiğini söyledi. TBMM'ye gönderdiği soru önergesi yanıtında Bolat, Bakanlığın önümüzdeki dönemde de piyasada oluşabilecek manipülatif fiyat hareketlerine karşı ilave denetim ve tedbirleri devreye alacağını vurguladı. Bu kapsamda, çeltik ithalatında yüzde 34, pirinç ithalatında ise uluslararası yükümlülükler çerçevesinde azami seviye olan yüzde 45 oranında gümrük vergisi uygulandı. 2025 yılı içinde bu ürünlere yönelik yeni bir düzenleme yapılmadı. Ticaret Bakanlığı, ayçiçeği yağında arz güvenliğini sağlamak ve yerli üretimi korumak amacıyla da yeni bir uygulamaya gitti. Buna göre, 1 Temmuz–30 Kasım 2025 döneminde yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara öncelik tanınarak, ham ve rafine ayçiçeği yağı üreten sanayiciler için 12 Ocak–31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli tarife kontenjanı açıldı.



#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#Denetim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temettü takvimi Ocak 2026: Bu ay temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu