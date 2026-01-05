Bakan Bolat'tan ‘Dezenflasyon sürecek’ mesajı: Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok

"Enerji, gıda ve içecekler, tütün ve altın ürünleri hariç TÜFE aylık enflasyonu geçen ay yüzde 0,63 ile son 52 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Yıllık çekirdek enflasyon ise Aralık 2025'te yüzde 31,08 ile son 49 ayın en düşük seviyesine gelmiştir. Gıda fiyatlarında aylık enflasyon geçen ay yüzde 1,99, yıllık enflasyon yüzde 28,31 olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler grubunda aylık enflasyon Aralık 2025'te yüzde 0,89 ile son 56 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir, yıllık enflasyon ise yüzde 43,99 ile son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir."