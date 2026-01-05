Bakan Bolat'tan ‘Dezenflasyon sürecek’ mesajı: Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dezenflasyon sürecinin hız kesmeden devamı için fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele başta olmak üzere piyasa işleyişini bozucu uygulamalara karşı denetimleri sürdüreceklerini, üreticiyi ve tüketiciyi gözeten tüm tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.
Yıllık enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Türkiye ekonomisinin son 21 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü, büyümenin istihdam piyasası ve dış ticarette gözlenen olumlu gelişmelerle desteklendiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ülke ihracatının geçen yıl yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını anımsattı.
Bolat, ihracatta böylece net 11,7 milyar dolarlık artış gerçekleştiğine dikkati çekerek, mal ticaretinde izlenen rekor düzeylere hizmet ihracatının da eşlik ettiğini vurguladı.
Mal ve hizmet ihracatının yıl sonunda 396,5 milyar dolar ile yılbaşında belirlenen 390 milyar dolarlık hedefin oldukça üzerinde gerçekleşmesini öngördüklerini ifade eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
"Tüm tedbirleri etkin şekilde uygulayacağız"
Bolat, Aralık 2025'te aylık enflasyonun yüzde 0,89 olarak gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun da yüzde 30,89'a gerilediğini belirterek, yıllık enflasyonun son 49 ayın en düşük seviyesine geldiğini bildirdi.
Aralık 2025'te, 2024 enflasyonuna göre 13,49 puanlık düşüş kaydedildiğine dikkati çeken Bolat, şu ifadeleri kullandı:
Enflasyonda devam eden düşüşün ümit verici olduğunu vurgulayan Bolat, ekonomik büyüme, istihdam artışı, ihracat artışı, cari işlemlerdeki dengeli durum ve imalat PMI artışından sonra enflasyon oranındaki gerilemenin 2025'te Türkiye ekonomisindeki toparlanma ve dengelenme sürecinin başarıyla devam ettiğinin göstergesi olduğunu bildirdi.
Bolat, ekonomi programının kararlı şekilde uygulanmasının bu olumlu gelişmeleri getirdiğini belirterek, şunları kaydetti: