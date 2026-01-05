Yeni Şafak
Borsa İstanbul'dan yeni rekor: Tarihi seviyeyi gördü

5/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Borsa İstanbul güne primli başlangıç yaptıktan sonra gün içinde tarihi yüksek seviyelere ulaştı ve 11 bin 647 puana kadar yükseldi.
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, açıklanan aralık ayı enflasyon verileri sonrasında 11.643,46 puanla rekor seviyeyi gördü

GÜNE ARTIŞLA BAŞLADI


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 yükselişle 11.498,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.


Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,34 puan ve yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.


Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile tekstil deri oldu.


Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve teknoloji hisselerindeki kazançlarla risk iştahı yüksek seyrediyor.




