Borsa İstanbul'dan yeni rekor: Tarihi seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 yükselişle 11.498,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile tekstil deri oldu.