Merkez Bankası rezervleri 193,9 milyar dolar oldu

15:232/01/2026, Cuma
AA
Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 991 milyon dolar artışla 112 milyar 903 milyon dolardan 116 milyar 894 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 560 milyon dolar artarak 193 milyar 872 milyon dolara yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 26 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 432 milyon azalarak 76 milyar 978 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Aralık'ta 79 milyar 410 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 560 milyon dolar artarak 192 milyar 312 milyon dolardan 193 milyar 872 milyon dolara çıktı.

