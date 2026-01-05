Araç alacaklara 'acil' uyarı! "Alırsanız sanayiden çıkamazsınız" listesi ifşa oldu: O otomobil devi piyasadan çekiliyor

Sıfır ve ikinci el araç piyasasında fiyat dengesizlikleri ve yüksek kredi faizleri tüketicilerin alım gücünü zorlarken, araç tercihlerinde 'hata payı' artık lüks haline geldi. Vatandaşlar, yıllarca kullanabilecekleri sorunsuz modelleri araştırırken, otomotiv dünyasının referans kabul edilen kuruluşu Consumer Reports'tan kritik bir uyarı geldi. 2026 yılı için hazırlanan kapsamlı güvenilirlik raporu, özellikle yeni nesil teknolojilerle donatılan ancak kronik arızaları ve yüksek bakım maliyetleriyle kullanıcıyı mağdur eden modelleri gün yüzüne çıkardı.

1 /8 Motor performansından elektronik aksam hatalarına kadar birçok kriterin değerlendirildiği listede, dünyanın en büyük üreticilerinden birinin popüler modelini piyasadan çekme kararı alması, rapordaki en çarpıcı detay olarak kayıtlara geçti. İşte sanayi yolunu aşındıran o modeller ve üretim stratejisi değişen dev marka...

2 /8 ALFA ROMEO'DA GÜVENİLİRLİK SORUNU

Raporda en dikkat çeken düşüşlerden biri İtalyan üretici Alfa Romeo cephesinde yaşandı. Markanın performans odaklı modeli Giulia, mükemmel şasi dengesi ve güçlü motor altyapısına rağmen, öngörülen güvenilirlik endeksinde 2025 yılı için listenin son sıralarına geriledi.



3 /8 Benzer şekilde, markanın kompakt SUV segmentindeki temsilcisi Tonale de rakiplerinin gerisinde kalarak, segmentindeki diğer lüks araçlara kıyasla en düşük puanlamayı aldı.

4 /8 DODGE CEPHESİNDE KRİTİK KARAR: BİR MODEL TARİH OLUYOR

Stellantis grubu bünyesindeki Dodge, hem test sonuçları hem de stratejik kararlarıyla raporda geniş yer buldu. Markanın Hornet modeli, hem benzinli hem de hibrit versiyonlarıyla 29 araçlık listede 25. ve 27. sıralarda kalarak beklentilerin altında performans sergiledi.

5 /8 Ancak asıl şaşırtıcı gelişme Dodge Durango tarafında yaşandı. Tüketici geri bildirimlerinde yıllardır düşük puanlarla anılan model için radikal bir adım atıldı. 19 yıllık üretim serüveninin ardından Durango'nun mevcut versiyonunun üretimine son verileceği ve 2029 yılına kadar yeni bir modelin piyasaya sürülmeyeceği bildirildi.

6 /8 LAND ROVER VE JEEP LİSTENİN DİBİNDE

Arazi kabiliyetleriyle tanınan lüks segmentin iki devi Land Rover ve Jeep, 'kullanıcı memnuniyeti' ve 'teknik sorunsuzluk' başlıklarında hayal kırıklığı yarattı.





7 /8 Land Rover: Discovery ve Defender serileri, yüksek etiket fiyatlarına karşın sık arıza yapma potansiyeli ve bakım masrafları nedeniyle kendi segmentlerinin en sonunda yer aldı.