Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Araç alacaklara 'acil' uyarı! "Alırsanız sanayiden çıkamazsınız" listesi ifşa oldu: O otomobil devi piyasadan çekiliyor

Araç alacaklara 'acil' uyarı! "Alırsanız sanayiden çıkamazsınız" listesi ifşa oldu: O otomobil devi piyasadan çekiliyor

12:255/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sıfır ve ikinci el araç piyasasında fiyat dengesizlikleri ve yüksek kredi faizleri tüketicilerin alım gücünü zorlarken, araç tercihlerinde 'hata payı' artık lüks haline geldi. Vatandaşlar, yıllarca kullanabilecekleri sorunsuz modelleri araştırırken, otomotiv dünyasının referans kabul edilen kuruluşu Consumer Reports'tan kritik bir uyarı geldi. 2026 yılı için hazırlanan kapsamlı güvenilirlik raporu, özellikle yeni nesil teknolojilerle donatılan ancak kronik arızaları ve yüksek bakım maliyetleriyle kullanıcıyı mağdur eden modelleri gün yüzüne çıkardı.

Motor performansından elektronik aksam hatalarına kadar birçok kriterin değerlendirildiği listede, dünyanın en büyük üreticilerinden birinin popüler modelini piyasadan çekme kararı alması, rapordaki en çarpıcı detay olarak kayıtlara geçti. İşte sanayi yolunu aşındıran o modeller ve üretim stratejisi değişen dev marka...

ALFA ROMEO'DA GÜVENİLİRLİK SORUNU


Raporda en dikkat çeken düşüşlerden biri İtalyan üretici Alfa Romeo cephesinde yaşandı. Markanın performans odaklı modeli Giulia, mükemmel şasi dengesi ve güçlü motor altyapısına rağmen, öngörülen güvenilirlik endeksinde 2025 yılı için listenin son sıralarına geriledi.


Benzer şekilde, markanın kompakt SUV segmentindeki temsilcisi Tonale de rakiplerinin gerisinde kalarak, segmentindeki diğer lüks araçlara kıyasla en düşük puanlamayı aldı.

DODGE CEPHESİNDE KRİTİK KARAR: BİR MODEL TARİH OLUYOR


Stellantis grubu bünyesindeki Dodge, hem test sonuçları hem de stratejik kararlarıyla raporda geniş yer buldu. Markanın Hornet modeli, hem benzinli hem de hibrit versiyonlarıyla 29 araçlık listede 25. ve 27. sıralarda kalarak beklentilerin altında performans sergiledi.

Ancak asıl şaşırtıcı gelişme Dodge Durango tarafında yaşandı. Tüketici geri bildirimlerinde yıllardır düşük puanlarla anılan model için radikal bir adım atıldı. 19 yıllık üretim serüveninin ardından Durango'nun mevcut versiyonunun üretimine son verileceği ve 2029 yılına kadar yeni bir modelin piyasaya sürülmeyeceği bildirildi.

LAND ROVER VE JEEP LİSTENİN DİBİNDE


Arazi kabiliyetleriyle tanınan lüks segmentin iki devi Land Rover ve Jeep, 'kullanıcı memnuniyeti' ve 'teknik sorunsuzluk' başlıklarında hayal kırıklığı yarattı.



Land Rover: Discovery ve Defender serileri, yüksek etiket fiyatlarına karşın sık arıza yapma potansiyeli ve bakım masrafları nedeniyle kendi segmentlerinin en sonunda yer aldı.

Jeep: Markanın ikonik modeli Wrangler, arazi performansındaki başarısına rağmen, genel kullanım testlerinde Consumer Reports tarafından incelenen tüm SUV'ler arasında en kötü genel puanı alarak 2026 yılı için 'riskli tercih' kategorisinde değerlendirildi.

#otomotiv sektörü
#ikinci el
#sıfır otomobil
#Consumer Reports
#kronik arızalı arabalar
#otomobil
#jeep
#alfa romeo
#Land Rover
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Siirt TOKİ konut kurası ne zaman saat kaçta çekilecek? 500 bin sosyal konut TOKİ Siirt kura çekiliş sonuçları isim listesi