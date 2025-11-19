Yeni Şafak
Bakan Yumaklı'dan zehirlenme vakalarına ilişkin flaş açıklamalar: Zirai ilaçlar reçete ile alınacak

10:1119/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerine yönelik yeni uygulamaları duyurdu. Bakan Yumaklı, zirai ilaçların artık reçeteyle satılacağını ve uygulamanın gelecek yıl hayata geçirileceğini açıkladı. Böcek ailesinin ölümüyle ilgili de konuşan Yumaklı, savcılık soruşturmasının büyük bir hassasiyetle sürdüğünü belirtti.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Güvenli gıda denetimleri sürüyor.

Böcek ailesindeki 4 kişinin ölümü soruşturuluyor. Bu olayı tüm yönleriyle açıklığa kavuşturacağız.

Sokak lezzetlerinin satışı mercek altında.

Zirai ilaçlar reçete ile alınacak.

Kurallara uymayan 26 bin 591 işletmeye toplam 2 milyar 265 milyon lira idari para cezası uyguladık. Ayrıca suç unsuru tespit edilen 506 dosyayı Cumhuriyet Savcılıklarına ilettik.




