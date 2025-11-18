Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada kokoreç ve midyenin tüketime uygun olduğu belirlendi. Numuneler aynı güne ait olmadığı için sonuç kesin değil. Adli tıp incelemesi sürüyor.
Almanya'dan Türkiye'ye gelen 4 kişilik aileden, yaşam mücadelesi veren baba Servet Böcek de dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Ailenin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken gözaltına alınan midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklandı.
Savcılığın sevk yazısında, şüpheli E.E.'nin kokoreççisinden ve şüpheli Y.D.'nin midye tezgahında alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, tüketime uygun olduklarının tespiti yapıldığı ifade edildi.