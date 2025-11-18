Yeni Şafak
Böcek ailesi soruşturmasında gıda raporu çıktı: Numunelere göre kokoreç ve midye tüketime uygun bulundu

12:0618/11/2025, Salı
AA
Böcek ailesinin 4 ferdi Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelmişti.
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada kokoreç ve midyenin tüketime uygun olduğu belirlendi. Numuneler aynı güne ait olmadığı için sonuç kesin değil. Adli tıp incelemesi sürüyor.

Almanya'dan Türkiye'ye gelen 4 kişilik aileden, yaşam mücadelesi veren baba Servet Böcek de dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.


Ailenin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken gözaltına alınan midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklandı.





NUMUNE SONUÇLARI GELDİ

Savcılığın sevk yazısında, şüpheli E.E.'nin kokoreççisinden ve şüpheli Y.D.'nin midye tezgahında alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, tüketime uygun olduklarının tespiti yapıldığı ifade edildi.



Ancak ölüm olaylarının tüketimden yaklaşık 1,5 gün sonra gerçekleşmesi nedeniyle alınan numune örneklerinin bahse konu olayda ailenin kullandığı ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığı da ifade edildi.





#böcek ailesi
#zehirlenme
#midye
