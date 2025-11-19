Bir zehirlenme vakası daha: Genç mühendise deterjanlı kahve içirdiler! İki şüpheliye ev hapsi

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: HASTAMIZIN GENEL DURUMU İYİYE GİTMEKTE





Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "17 Kasım 2025 tarihinde A. Ö. T. isimli hasta, dışarıda kahve içtikten sonra gelişen dilde ödem, nefes darlığı ve epigastrik ağrı şikayetleriyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisine başvurmuş ve müdahalesi yapılmıştır. Tedavi ve müdahale sürecinde hastada kostik madde alımı şüphesi oluşmasının ardından acil endoskopi yapılmak üzere başka hastaneye sevki kararlaştırılmıştır. Ancak hasta ve yakını, sevk için beklemeyerek kendi istekleriyle hastaneden ayrılarak aynı gün Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi acil servisine başvurmuş, burada ön tetkikleri tamamlanmış ve endoskopi işlemi gerçekleştirilmiştir. Burada yapılan endoskopide hastada mide ve özofagusta hiperemi saptanmıştır. İşlem sonrası solunum yolundaki ödem nedeniyle hasta entübe edilerek yoğun bakımda takibe alınmıştır. Hastamızın bugün genel durumu iyiye gitmekte olup, solunum desteğinden ayrılmış durumda yoğun bakımda takip ve tedavisi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.