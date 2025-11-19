Bir zehirlenme vakası daha: Genç mühendise deterjanlı kahve içirdiler! İki şüpheliye ev hapsi

İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre kafede içtiği Türk kahvesi nedeniyle fenalaşan mühendis Ayben Özçilingir Turtura (26), kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Genç kadının boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar oluştu. Kahvenin kafenin mutfağında şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı ortaya çıktı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edile 2 kişi hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri verildi. Kafe ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
Olay, 17 Kasım Pazartesi saat 13.00 sıralarında Ömer Avni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ayben Özçilingir Turtura arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi. Turtura kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaşarak tuvalete koştu.
Genç kadın bir süre sonra nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Turtura kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı.
'KAHVE DETERJANLA YAPILDI' İDDİASI
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası E.Ö.'nün (52) mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan M.A.'nın (50) ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı belirlendi.
G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.'nün (28) işletme sahibi olduğu tespit edildi. Kahveyi yapan M.A. ile olay anında kafede bulunan işletme sahibi S.N.Ö. işlemlerinin ardından şüpheli olarak adli makamlara sevk edildi.
Konuyla ilgili baba E.Ö.(52) ve diğer işletme sahibi G.S.Ö.'nün ise, bilgisine başvurulduğu öğrenildi.
KAFE MÜHÜRLENDİ; ŞÜPHELİLERE EV HAPSİ
Diğer yandan kafe Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince mühürlendi. Adliyeye sevk edilen G.S.Ö ve S.N.Ö hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri verildi.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: HASTAMIZIN GENEL DURUMU İYİYE GİTMEKTE
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "17 Kasım 2025 tarihinde A. Ö. T. isimli hasta, dışarıda kahve içtikten sonra gelişen dilde ödem, nefes darlığı ve epigastrik ağrı şikayetleriyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisine başvurmuş ve müdahalesi yapılmıştır. Tedavi ve müdahale sürecinde hastada kostik madde alımı şüphesi oluşmasının ardından acil endoskopi yapılmak üzere başka hastaneye sevki kararlaştırılmıştır. Ancak hasta ve yakını, sevk için beklemeyerek kendi istekleriyle hastaneden ayrılarak aynı gün Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi acil servisine başvurmuş, burada ön tetkikleri tamamlanmış ve endoskopi işlemi gerçekleştirilmiştir. Burada yapılan endoskopide hastada mide ve özofagusta hiperemi saptanmıştır. İşlem sonrası solunum yolundaki ödem nedeniyle hasta entübe edilerek yoğun bakımda takibe alınmıştır. Hastamızın bugün genel durumu iyiye gitmekte olup, solunum desteğinden ayrılmış durumda yoğun bakımda takip ve tedavisi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.