Mantardan zehirlenip entübe edilen Batuhan babasının karaciğeriyle hayata tutundu

Karesi ilçesinde 28 Kasım’da Şamlı mevkisinde bulunan ormana halasının oğlu Erdoğan Demirparmak ile birlikte mantar toplamak için giden Batuhan Badak, ormanda buldukları ‘köygöçüren’ mantarlarından bir tanesini çiğ olarak tüketti. İşlerini tamamlayan ikili, akşam saatlerinde ise mantarlar mangalda pişirerek yedi. Ertesi gün, karın ağrısı ve bulantı şikayetleri yaşayan kuzenleri Batuhan’ın babası Kenan Badak, Balıkesir Şehir Hastanesi’ne götürdü. Burada bir süre tedavi gören Badak ve Demirparmak, iddiaya göre olumsuz bir durumlarının olmadığı gerekçesiyle taburcu edildi. Şikayetlerinin devam etmesi üzerine hastaneye götürülen iki kuzen bu defa yoğun bakım servisine alındı. Burada tedavi gören Badak, bir gün sonra da Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Badak’a karaciğeri iflas edince, babası Kenan Badak’ın karaciğerinin yüzde 68’i 6 saat süren operasyonla nakledildi. Başarılı bir operasyon geçiren Batuhan Badak, babasının karaciğeri ile hayata tutundu.













‘KARACİĞER FONKSİYONLARI BOZULDU VE ŞUURU KAYBOLDU’





Batuhan ve babası Kenan Badak’ın operasyonlarının başarılı geçtiğini söyleyen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Hastamız olaydan önce son derece sağlıklı bir gençti. Doğadan toplanan bir mantarı yedikten 24 saat sonra bulantı ve kusma şikayetiyle başka bir hastaneye başvurmuş. Oradan da durumunun kötüye gitmesi üzerine hastanemize yönlendirilmiş. Geldikten kısa bir süre sonra hastanın karaciğer fonksiyonları iyice bozuldu ve şuuru kayboldu. Hastaya acil bir şekilde karaciğer nakli yapmak zorunda kaldık. Böyle bir durumda verici bulmak gerekiyordu ve hastanın babası da gönüllü oldu. Babasının karaciğerinin büyük bir kısmını alıp genç hastamıza naklettik. Hastanın durumu şu an gayet iyi” diye konuştu.





‘İNSAN MANTAR YEMEK İÇİN BU RİSKE GİRMEMELİ’





Batuhan Badak’ın durumunun iyiye gittiğinin sevindirici olduğunu ancak bu tür zehirlenme olaylarıyla bir daha karşılaşmamasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Lütfen doğadan toplanan mantarları yemeyiniz. Zehirli mantarlarla zehirsiz mantarların ayırımı kolay değildir ve birbirleriyle karışabilirler. Bu nedenle bunları tüketmeyiniz. Kültür mantarları ise rahatlıkla yenilebilir. Doğadan toplanan mantarlar semt pazarlarına kadar gelmektedir ve halkımız tarafından satın alınıp tüketilmektedir. Bu çok büyük bir risktir. Belediye zabıta ekiplerini ve diğer ilgili kuruluşları da konuya ilişkin göreve davet ediyorum. Mantarların bu şekilde satılmasına izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her sene bu mevsimde zehirlenme vakalarıyla karşılaşıyoruz. Tabii ki her yiyen zehirlenmiyor, ancak bunun sonucunda ölüm riski vardır. İnsan, mantar yemek için bu riske girmemelidir. Renklerinin güzel olması sanırım insanların iştahını kabartıyor. Bu nedenle bu tip durumlara dikkat edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.





‘KARACİĞERİMİN YÜZDE 68’İNİ OĞLUMA VERDİM’





Oğlunun yaşadıkları ve güncel durumları hakkında bilgi veren Kenan Badak, “Oğlum köyde halasının oğluyla mantar toplamış ve yemiş. 24 saat sonra da zehirlendi. Hastaneye götürdük ve birkaç saat sonra ‘herhangi bir şeyi yok’ diyerek geri gönderdiler. Ertesi gün tekrar hastaneye götürdük ve yoğun bakıma aldılar. Sonra da Bursa Uludağ Üniversitesi’ne sevk ettiler. Sağ olsun, burada hocalarımız yardımcı oldular ve karaciğer nakli gerçekleşti. Karaciğerimin yüzde 68’ini oğluma verdim” dedi.





‘ENERJİSİ YÜKSEK VE SOSYAL BİR ÇOCUK’





Organ naklinin önemini şimdi daha iyi anladıklarını ifade eden baba Badak, “Organ nakli, çok önemli bir şeymiş. Biz bu konulara dikkat etmiyorduk; Karaciğer nakli olmasaydı, çocuğum ölüyordu. Ben bu yüzden herkesin organlarını bağışlamasını isterim. Kimse doğadan toplanan mantarları yemesin. Kimseye tavsiye etmiyorum. Çocuğumun sağlık durumu gayet iyi. Batuhan lise 2’nci sınıf öğrencisi. Sosyal hayatı da çok güzel, güzel arkadaşları var. Enerjisi yüksek bir çocuk. Halasının oğlu, Balıkesir Üniversitesi’nde yatıyor ve tedavisi devam ediyor. Onda herhangi bir nakil ihtiyacı olmadı. Sağlık durumunun iyiye gittiğini söylediler” diye konuştu.







