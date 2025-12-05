İstanbul'da bir ayda 60 kişi mantar zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurdu





"KÖY GEÇİREN, ÖLÜM MELEĞİ, YOK EDİCİ MELEK' GİBİ İSİMLER BİLE KOYMUŞLAR'





Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde İç hastalıkları Uzmanı Dr. Güngör Sitar, "Son zamanlarda özellikle sonbaharın girmesiyle beraber mantar zehirlenmelerinde ciddi bir artış yaşandı. Özellikle sonbaharın uzaması, kışın başlamasının gecikmesi mantarların daha uzun süre doğada var olmasına sebep oluyor. İnsanlarımız da güzel havalardan faydalanıp doğada geziye, yürüyüşe, pikniğe çıkmak istediğinde bu mantarları görüp maalesef toplayarak tüketme gibi eylemlerde bulunuyorlar. Bunların tüketimi çok riskli ve tehlikeli. Bununla beraber mantar zehirlenmeleriyle acil servislere başvurular oluyor. Bunların bazıları gerçek mantar zehirlenmesi olarak ciddi sorunlar yaşıyorlar. Biz bu hastaları yatırıp elimizden gelen tüm tedavilerle takip etmeye, toparlamaya çalışıyoruz. Asıl tıbbi ismi amanita ve galerina olan türler özellikle çok yaygın ve zehirli mantarlar. Türkiye'de de bu mantarlar var. Amanita türü özellikle bizim marketlerde aldığımız beyaz kültür mantarına çok benzer.





GALERİNA TÜRÜ ÇOK TEHLİKELİ





Galerina türü de ülkemizde çok meşhur olan kanlıca mantarına çok benzer. Bunların özellikle tehlike yarattığını söyleyebilirim. Bu mantarlar açık havada sporlarla yayılan bitkiler aslında. Uzun yıllar aynı yerden mantar topladığını iddia eden, aynı tip mantar topladığını iddia eden hastalarımız da oldu. Kuvvetle muhtemel bu bölgeye bu saydığımız mantarların sporları bir şekilde ulaşıyor. Bu sporlar o kadar kolay ulaşır ki, böceklerde hatta kuşların paçalarına bile bulaşarak deniz aşırı yerlere taşınabilen yapılar. Sporlar bu bölgede aynı benzeri diğer mantarların yanında üreyerek halkın bir nevi de kandırılmasına yol açıyorlar. Çünkü; 'biz yıllardır burada topluyoruz, hep yiyoruz hiçbir sorun olmadı' diyorlar. Bunun yanında üreyen çok da benzeyen bir zehirli mantar türü bütün planları alt üst edebiliyor. Açık havada yetişmiş mantarı hiçbir şekilde tüketmemek lazım. Çünkü bunun garantisi yok. Hatta o kadar tehlikelidir ki eski insanlarımız bu mantarlara, 'köy geçiren, ölüm meleği, yok edici melek' gibi isimler bile koymuşlar. Çok da masum ve güzel görünüşlü mantarlardır. Hatta ilk yediklerinde insanlara da lezzetli geliyorlar. Ama yedikten yaklaşık 5 ila 24 saat içinde ciddi bulantı, kusma, karın ağrısı, semptomları başlar. Bununla acil servislerimize başvuruyor hastalar. Zaten tipik hikaye verdikleri zaman mantar zehirlenmesinden şüphelendiğimizde, biz hastaların kan tetkikleri bozulmadan sadece klinik uygulamalarla bile hemen agresif bir şekilde tedavilerine başlıyoruz. Acil bir şekilde bu hastaları diyalize alıyoruz. Diyalizden sonra biyokimyasal verilerini, hastalığın klinik durumlarını takip ediyoruz" dedi.