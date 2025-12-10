Yeni Şafak
Trabzon’da acı olay: Yanlış temizlik yöntemi 3 çocuk annesini hayattan kopardı

Trabzon’da acı olay: Yanlış temizlik yöntemi 3 çocuk annesini hayattan kopardı

16:2010/12/2025, Çarşamba
DHA
Evde temizlik yaparken fenalaşan 3 çocuk annesi öldü
Evde temizlik yaparken fenalaşan 3 çocuk annesi öldü

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 3 çocuk annesi Ümran Katırcı, ev temizliği sırasında karıştırdığı temizlik maddelerinin oluşturduğu gazdan etkilenerek fenalaştı. Eve dönen eşi tarafından baygın halde bulunan Katırcı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç kadının cenazesi, bugün toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Dekor Sokak’ta meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde görev yapan Hakan Katırcı'nın eşi Ümran Katırcı, iddiaya göre; evinde temizlik yaptığı sırada fenalaştı. 3 çocuk annesi Katırcı, öksürükleri artınca durumu telefonla aradığı eşine haber verdi.

Eşini baygın halde buldu

Eve gelen Hakan Katırcı, nabzı atmayan hareketsiz halde bulduğu eşine kalp masajı yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümran Katırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Katırcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ümran Katırcı'nın evde temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ölümü ailesi ve çevresinde üzüntüye neden olan Ümran Katırcı'nın cenazesi, ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Trabzon Belediye Başkanı'ndan taziye mesajı

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı: Başkan Genç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan çalışma arkadaşımız Hakan Katırcı’nın kıymetli eşi Ümran Katırcı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhume kardeşimize Allah’tan rahmet, başta mesai arkadaşımız Hakan Katırcı olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve metanet diliyorum."



#Trabzon
#Zehirlenme
#tuz ruhu
#çamaşır suyu
