Trabzon’da acı olay: Yanlış temizlik yöntemi 3 çocuk annesini hayattan kopardı

"Büyükşehir Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan çalışma arkadaşımız Hakan Katırcı’nın kıymetli eşi Ümran Katırcı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhume kardeşimize Allah’tan rahmet, başta mesai arkadaşımız Hakan Katırcı olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve metanet diliyorum."