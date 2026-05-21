Eczacılardan kritik uyarı: İlaçta adres eczane

Türk Eczacıları İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç ve gıda takviyelerinin internet ve eczane dışı kanallarda satışının halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, sahte ürün oranının Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yüzde 80’e ulaştığını söyledi. Saydan, “Her türlü ilaç eczaneden alınır, internette eczacılık yapılmaz” dedi.
Türk Eczacıları İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, özellikle kozmetik ürünler ve gıda takviyelerinin eczane dışındaki satış kanallarında yaygınlaşmasının ciddi riskler doğurduğunu ifade etti. İnternet ve sosyal medya üzerinden kontrolsüz şekilde satılan ilaç, vitamin, bebek maması ve sağlık ürünlerinin sahte ya da uygun koşullarda muhafaza edilmemiş olabileceğine dikkat çeken Saydan, vatandaşlara internetten ilaç almamaları çağrısında bulundu.