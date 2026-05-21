Eczacılardan kritik uyarı: İlaçta adres eczane

Merve Safa Akıntürk
14:0021/05/2026, Perşembe
İnternette satılan ilaçlar halk sağlığını tehdit ediyor
Türk Eczacıları İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç ve gıda takviyelerinin internet ve eczane dışı kanallarda satışının halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, sahte ürün oranının Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yüzde 80’e ulaştığını söyledi. Saydan, “Her türlü ilaç eczaneden alınır, internette eczacılık yapılmaz” dedi.

Türk Eczacıları İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, özellikle kozmetik ürünler ve gıda takviyelerinin eczane dışındaki satış kanallarında yaygınlaşmasının ciddi riskler doğurduğunu ifade etti. İnternet ve sosyal medya üzerinden kontrolsüz şekilde satılan ilaç, vitamin, bebek maması ve sağlık ürünlerinin sahte ya da uygun koşullarda muhafaza edilmemiş olabileceğine dikkat çeken Saydan, vatandaşlara internetten ilaç almamaları çağrısında bulundu.

Kontrolsüz satış zehirlenmeyi artırıyor
İlacın stratejik bir sağlık ürünü olduğunu vurgulayan Saydan, eczacının hastaya sunduğu danışmanlık hizmetinin sağlık sisteminin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Bazı ülkelerde reçetesiz ilaçların internet üzerinden satışına izin verildiğini ancak bu ülkelerde ilaç ve besin takviyesi kaynaklı zehirlenmelerin de arttığını belirten Saydan,
“Bu durum OTC sisteminin yanlışlığının tescilidir”
ifadelerini kullandı. Türkiye’de internet üzerinden yapılan kontrolsüz sağlık ürünü satışlarının halk sağlığını tehdit ettiğini kaydeden Saydan, özellikle kaynağı belirsiz platformlarda satılan ürünlerin ciddi risk taşıdığını söyledi. Saydan,
“Sahte ilacın içinde ne olduğu belli olmadığı için içildiğinde ne yapacağı da belli olmaz”
dedi. İlaçların üretimden eczaneye ulaşana kadar belirli sıcaklık ve nem koşullarında muhafaza edildiğini belirten Saydan, eczanelerde soğuk zincir kurallarına büyük hassasiyet gösterildiğini ifade etti. Vitamin, bebek maması, krem ve gıda takviyesi gibi ürünlerin de uygun iklimlendirme koşullarında saklandığını ve Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlendiğini söyledi.
Yüzde 80'i sahte ilaç
İnternette satılan ürünlerin büyük kısmının sahte olduğuna dikkat çeken Saydan, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu oranın yüzde 80’e kadar ulaştığını belirtti. Saydan, sağlıkla ilgili tüm ürünlerin mutlaka eczanelerden ve eczacı danışmanlığında temin edilmesi gerektiğini vurgulayarak,
“İlaçlar; internet üzerinden kargo ile satışı yapılamayacak kadar ciddi bir üründür. Bunun teklif edilmesi veya düşünülmesi kabul edilemez”
diye konuştu.



