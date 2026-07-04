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Zonguldak'ta zincirleme kavşak kazası: 5 yaralı

Zonguldak'ta zincirleme kavşak kazası: 5 yaralı

23:304/07/2026, Cumartesi
IHA
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Alaplı Akçakoca yolundaki kazada 5 kişi yaralandı
Alaplı Akçakoca yolundaki kazada 5 kişi yaralandı

Zonguldak'ta saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan bir otomobil ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, araçlarda bulunan 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Zonguldak’ta saat 21.00 sıralarında Orman İşletme Müdürlüğü yakınındaki kavşakta Alaplı istikametinden seyir halinde bulunan otomobil, kavşakta dönüş yapan bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Akçakoca yönünden gelen diğer otomobil kontrolden çıkarak takla attı.


Kazada, Alaplı yönünden gelen otomobilde bulunan 2 kişi ile takla atan otomobilde bulunan 3 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı.


Soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Alaplı Devlet Hastanesi ile Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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