Marankoz, üretim alanını zamanla genişletmek istediklerini aktararak, "En büyük destekçilerimden biri de eşim. Toprak hazırlığını, bakımını, dikimini onunla yapıyorum. Bakanlığımızın desteklerini kadın girişimci olarak hissediyorum. Bu desteklerle şu an 1,5 dönüm olan salep orkidesi arazimi 10 dönüme çıkarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.





Salep soğanı için gerekli yerlere başvurular yapılması, üretiminde ve satışında her şeyin yasal olması gerektiğini anlatan Marankoz, üretimde bulunmanın kendisini iyi hissettirdiğini sözlerine ekledi.