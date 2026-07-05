Dalgalara karşı insan zinciri: Boğulma tehlikesi geçiren iki kişi son anda kurtarıldı

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alı Mahallesi Köseağzı mevkisinde meydana geldi. Denize girmek yasak olmasına ve yapılan uyarılara rağmen denize giren 2 kişi, bir süre sonra dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.