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Dalgalara karşı insan zinciri: Boğulma tehlikesi geçiren iki kişi son anda kurtarıldı

Dalgalara karşı insan zinciri: Boğulma tehlikesi geçiren iki kişi son anda kurtarıldı

21:115/07/2026, Pazar
DHA
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, hava koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen denize giren iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların oluşturduğu insan zinciri sayesinde kurtarılan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alı Mahallesi Köseağzı mevkisinde meydana geldi. Denize girmek yasak olmasına ve yapılan uyarılara rağmen denize giren 2 kişi, bir süre sonra dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden vatandaşlar harekete geçti. El ele tutuşarak insan zinciri oluşturan vatandaşlar, 2 kişiyi kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

#Zonguldak
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