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Alaplı’da ’pat-pat’ kazası: İki kişi yaralandı

Alaplı’da ’pat-pat’ kazası: İki kişi yaralandı

23:2124/06/2026, Çarşamba
IHA
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ’pat-pat’ olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde iki kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi Bölçek Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Fındık Bahçeye giden Ahmet.O.,Zeynep.O., ’pat-pat’ olarak tabir edilen tarım aracına bindi. Seyir halindeki patpat aracının devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı. 

 Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaplı İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kdz Ereğli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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