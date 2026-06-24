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Evde uyuşturucu yetiştirmek için özel sistem kurdular: 2 şüpheli gözaltına aldı

Evde uyuşturucu yetiştirmek için özel sistem kurdular: 2 şüpheli gözaltına aldı

19:0624/06/2026, Çarşamba
IHA
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Eve kurduğu sistemle kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
Eve kurduğu sistemle kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdem Yuva Blokları'ndaki iki daireye aynı anda operasyon gerçekleştirdi. Evlerin içinde kurulan yapay seralarda Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen iki zanlı hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı ilçesi Erdem Yuva Bloklarındaki bulunan iki daireye aynı anda operasyon düzenledi.


Evde yapılan aramalarda kök halinde 3 tane sahsı içinde Hint keneviri, bir miktar kubar esrar ile kenevir tohumu, özel aydınlatma sistemi, kenevir yetiştirmede kullanılan büyütme sıvıları ile çeşitli gübre ve tarım malzemeleri ele geçirildi.


Eş zamanla yapılan operasyonda yapılan aramada İ.U.A.,ve S.T., evlerin içinde kurduğu iklimlendirme ve aydınlatma sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan İ.U.A.,ve S.T., hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



#Uyuşturucu
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