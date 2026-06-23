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Otomobilde yapılan aramada bulundu: 4 bin 973 uyuşturucu hapla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Otomobilde yapılan aramada bulundu: 4 bin 973 uyuşturucu hapla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

12:4223/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
AA
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Kırşehir'de narkotik operasyonu
Kırşehir'de narkotik operasyonu

Kırşehir'de durdurulan araçta 4 bin 973 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ⁠4 bin 973 sentetik ecza hapı, 22,18 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Araçtaki H.Ö. ve M.K, gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


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