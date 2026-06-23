Otomobilde yapılan aramada bulundu: 4 bin 973 uyuşturucu hapla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de durdurulan araçta 4 bin 973 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezi girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 973 sentetik ecza hapı, 22,18 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ve hassas terazi ele geçirildi.
Araçtaki H.Ö. ve M.K, gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.