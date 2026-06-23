Otomobilde yapılan aramada bulundu: 4 bin 973 uyuşturucu hapla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ⁠4 bin 973 sentetik ecza hapı, 22,18 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ve hassas terazi ele geçirildi.