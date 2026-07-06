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Zonguldak'ta denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

13:546/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
AA
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B.K'nin yakınları yasa boğuldu.
B.K'nin yakınları yasa boğuldu.

Zonguldak'ta denize girmenin yasak olduğu bölgede serinlemek için suya giren 33 yaşındaki gençten acı haber geldi. Dün akıntıya kapılarak kaybolan B.K'nin cansız bedeni, ekiplerin deniz ve havadan yürüttüğü arama çalışmalarının ardından kaybolduğu bölgenin yakınında bulundu.

Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün arkadaşı B.S. (34) ile denize girdikten bir süre sonra kaybolan B.K'yi (33) bulmak için akşam havanın kararmasıyla sonlandırılan çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Deniz Kulübü ile Kapuz Plajı arasındaki bölgede deniz ve kıyı şeridinde çalışma yürüttü.

B.K'yi bulmak için dalgıç ekiplerinin yanı sıra dronla da arama yapıldı.

Deniz polisi ve jandarma sualtı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucunda B.K'nin cansız bedeni kaybolduğu alanın yakınlarında bulundu.

Ekipler tarafından denizden çıkarılarak ambulansa alınan B.K'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan B.K'nin yakınlarının gözyaşı döktüğü ve ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Arkadaşı B.S. ile dün Tersane Plajı'na gelen B.K, plaj görevlilerince Valilik kararıyla denize girmenin yasak olduğu yönünde uyarılmış, bölgeden ayrılan iki arkadaş, tren geçidinin bulunduğu tüneli kullanarak yaklaşık 300 metre ilerideki kayalıklara geçmişti.

Burada denize giren B.K. bir süre sonra gözden kaybolmuş, arkadaşını kurtarmak amacıyla denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren B.S. kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarmıştı.



#Zonguldak
#denize giriş yasağı
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