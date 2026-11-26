Tekirdağ'da lodos etkisini yitirdi: Deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Sahile demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker seyrine devam etti, balıkçılar ise yeniden avlanmak için denize açılacak.