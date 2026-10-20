Tekirdağ'da ağlar zor çekildi: Balıkçılar 1,5 ton kefalle limana döndü

Marmara Denizi'nde ava çıkan Süleymanpaşalı balıkçılar, kısa sürede onlarca kasayı dolduracak miktarda kefal yakaladı. Limana demirleyen teknedeki balıkçılar, iri gövdeli kefalleri ağlardan ayırmak için uzun süre yoğun mesai harcadı.

"BALIKÇI CAMİASINI SEVİNDİREN BİR HABER"

Bereketi değerlendiren Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Bugün kısmet oldu, bir arkadaşımız yaklaşık 1,5 ton kefal balığıyla limana döndü. Bu da balıkçı camiasını sevindiren bir haber. Allah izin verirse bundan sonra da kefal, lüfer, palamut, hamsi ve istavrit avlamayı sürdüreceğiz" dedi.

TEZGAHLARDA TAZE BALIK BOLLUĞU YAŞANACAK

Yakalanan 1,5 tonluk av, limanda hızlıca kasalanarak taze balık tüketimi için sevkiyata hazırlandı. Sezonun devamında farklı balık türleriyle de benzer bereketin yakalanmasını bekleyen balıkçılar, vatandaşların taze ve uygun fiyatlı balık yemeye devam edeceğini vurguladı.

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