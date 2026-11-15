Ali Koç'tan COP31'de sunucuya ‘Turkey’ düzeltmesi: Moderatörü böyle uyardı

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da devam ediyor. Zirve kapsamında düzenlenen bir oturuma konuşmacı olarak katılan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, moderatörün Türkiye'den bahsederken ‘Turkey’ ifadesini kullanması üzerine araya girdi.
‘HEM SİZİ HEM DE KENDİMİ DÜZELTMEM GEREKİYOR’
Ülkenin uluslararası alandaki resmi adının doğru kullanılması gerektiğine dikkat çeken Koç, şu ifadeleri kullandı:
2022 YILINDA RESMİYET KAZANMIŞTI
Türkiye'nin uluslararası alanda yürüttüğü isim değişikliği çalışmaları, 1 Haziran 2022'de Birleşmiş Milletler nezdinde resmiyet kazanmıştı. Bu tarihten itibaren BM kayıtlarında 'Turkey' yerine 'Türkiye' kullanılmaya başlanmıştı.
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