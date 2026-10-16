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İzmir Limanı’na 1.5 milyar dolarlık yenileme yatırımı

İzmir Limanı’na 1.5 milyar dolarlık yenileme yatırımı

04:00, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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İzmir Limanı’na 1.5 milyar dolarlık yenileme yatırımı
Erhan Yelkenli, Arcan Fayatorbay.

İzmir Limanı, büyük tonajlı gemilere hizmet verebilmesi ve yük elleçleme kapasitesinin artırılması amacıyla iki fazda toplam 1,5 milyar dolarlık yatırımla modernize edilecek. İki fazda konteyner kapasitesinin 3 milyon TEU'ya, diğer yük kapasitesinin 10 milyon tona çıkarılması öngörülüyor. Limandaki çalışmalara 2027’nin ilk çeyreğinde başlanacak.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) mülkiyetindeki TVF İzmir Limanı, büyük tonajlı gemilere hizmet verebilmesi ve yük elleçleme kapasitesinin artırılması amacıyla iki fazda toplam 1,5 milyar dolarlık yatırımla modernize edilecek. Çalışmalar kapsamında 2027'nin ilk çeyreğinde başlaması planlanan dip taramasının yanı sıra eski rıhtımlar yenilenecek, limanın operasyonel verimliliği artırılacak.

İŞLETMECİLİĞİNİ ALPORT YAPACAK

TVF tarafından 1 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) devralınan limanda mülkiyet ve yatırım sorumluluğu TVF İzmir Limanı Yönetim ve Yatırım A.Ş. bünyesinde kalırken, yük operasyonları Alport işletmeciliğinde yürütülüyor. Yolcu limanı tarafında ise işletmecilik görüşmeleri devam ediyor. Yatırımların birinci ve ikinci fazlarının tamamlanmasıyla limanda konteyner kapasitesinin 3 milyon TEU'ya (20'lik konteyner), diğer yük kapasitesinin ise 10 milyon tona yükselmesi öngörülüyor.

İMTİYAZ HAKKI DEVREDİLMEDİ

TVF İzmir Limanı Genel Müdür Yardımcısı Arcan Fayatorbay, limanda imtiyaz hakkı devri yapılmaksızın yeni bir yönetim modeli kurgulandığını söyledi. Limanı yük ve yolcu olarak ikiye ayırdıklarını belirten Fayatorbay, "Sekiz firma ile yapılan görüşmeler sonucunda Alport en iyi teklifi verdi. Limanın mülkiyeti TVF Liman A.Ş.'de kalacak ve yatırımları tamamen biz gerçekleştireceğiz. Strateji ve operasyonel ana kontrol tarafımızda bulunurken, Alport yük tarafında günlük ticari faaliyetleri yürütecek" dedi.

İLK FAZDA KARGO VE KRUVAZİYER VAR

TVF İzmir Limanı İcra Kurulu Üyesi Erhan Yelkenci de çalışmalara 2027 yılının ilk aylarında başlanacağını belirtti. Yelkenci, "Kargo tarafıyla ilgili iki fazda toplam 1,5 milyar dolar yatırım öngörüyoruz. Liman operasyonlarını kesintiye uğratmadan yürütülecek çalışmaların dört yıllık ilk fazında kruvaziyer ve kargo rıhtımlarını dönüştüreceğiz. Hacme bağlı ilerleyecek ikinci fazı ise 10 yıllık süreçte tamamlamayı planlıyoruz. Dünyadaki 400 metrelik gemilerin buraya girebilmesi için 2027'nin ilk çeyreğinde dip taramasına başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 2 yılda tamamlanacak dip taraması körfezin ekosistemine de katkı sunacak. Statik sorunları bulunan kruvaziyer rıhtımını ise iş güvenliği gerekçesiyle 2027 başında kapatacağız. Rıhtımı 2 yıl içinde yenileyerek 2029'da tekrar kruvaziyer gemilerini ağırlamayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

LİMAN HER YIL TİCARETTE YÜZDE 5-7 BÜYÜYOR

  • Alport Limanlar Koordinatörü Mustafa Levent Adalı ise yaygın olarak İzmir Alsancak Limanı olarak bilinen limanın Ege Bölgesi'nin tamamına hizmet veren ve demir yolu bağlantısı bulunan stratejik bir merkez olduğunu vurguladı. Bölgedeki dış ticaretin yıllık ortalama yüzde 5 ila yüzde 7 büyüdüğüne dikkati çeken Adalı, "Operasyonları devralır almaz terminal operasyon işletim sistemini devreye aldık. Kurulan deneyimli kadro ve otomasyon sayesinde devir öncesi gemi başına saatlik 13 olan hareket sayısını ağustos ayı itibarıyla 63'e yükselttik. Hızı dört katından fazla artırdık. Yatırımlar geldikçe bunlar çok daha iyi seviyelere çıkacak" ifadelerini kullandı.
Mustafa Levent Adalı
Mustafa Levent Adalı

BÖLGENİN İHRACAT SÜRELERİ KISALACAK

  • Alport İş Geliştirme Direktörü Onurhan Kadıoğlu da limanın yaklaşma kanalının 17 metre derinliğe ulaştırılacağını, tamamlanacak taranma çalışmalarının ardından yıllık elleçleme kapasitesini 1 milyon TEU'dan 1,6 milyon TEU seviyesine çıkarmayı amaçladıklarını belirtti. Modernizasyon sürecinde operasyonlarda kesinti yaşatmayacaklarını ifade eden Kadıoğlu, "Yatırımlar tamamlandığında gemi bekleme süreleri ve rıhtımda geçirilen süreler önemli ölçüde azalacak. Vinç başına saatte 30 hareketin üzerinde bir hız hedefliyoruz. Derinlik sorunu çözüldüğünde Ege ihracatçısı için aktarma ihtiyacı azalacak, transit süreler kısalacak ve navlu rekabetçi hale gelecektir" şeklinde konuştu.

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Başlıklar :İzmir Limanıekonomiticaret
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