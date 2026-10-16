Eti Maden küresel yatırım arayışında

Küresel enerji dönüşümü, kritik mineral ihtiyacı ve ham madde arz güvenliğindeki gelişmeler doğrultusunda yeni bir büyüme stratejisi izleyen kuruluş, Türkiye dışındaki stratejik maden kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik araştırma, iş birliği ve yatırım imkânlarını takip ediyor.

DÖRT STRATEJİK BÖLGEDE FIRSAT

Eti Maden'in yeni dönem stratejisinde Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika öncelikli coğrafyalar arasında yer alıyor. Bu bölgelerdeki kritik mineral potansiyelinin değerlen-dirilmesiyle Türkiye'nin ham madde kaynaklarına erişiminin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor. Yurt dışı faaliyetlerde Türkiye'nin madencilik tecrübesi, mühendislik kapasitesi ve teknolojik birikiminden yararlanılarak elde edilen ekonomik değerin ülkeye taşınmasını esas alan bir model üzerinde duruluyor.

BORUN ÖTESİNDE YENİ GELİR KAPISI

Kuruluşun uluslararası büyüme planında, geleneksel bor üretimi ve ticaretinin yanı sıra farklı stratejik madenlerden yeni gelir alanları oluşturulması da bulunuyor. Bu doğrultuda yurt dışındaki madencilik faaliyetlerinin artırılması, gelir yapısının çeşitlendirilmesi ve uzun vadede toplam gelirlerin mevcut seviyelerin üzerine çıkarılması öngörülüyor. Yeni yatırımların kuruluşun öz kaynakları ve finansal gücü korunarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KÜRESELDE 1,9 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Eti Maden, uluslararası açılımını bor pazarındaki liderliğini sürdürme hedefiyle birlikte yürütüyor. 2025 yılında 2 milyon 425 bin ton satış karşılığında 1 milyar 260 milyon dolar gelir elde eden kuruluş, 2029 yılında yaklaşık 2 milyon 865 bin ton satış ve 1,9 milyar dolar satış gelirine ulaşmayı amaçlıyor. Bor dışındaki madencilik faaliyetleriyle Eti Maden'in küreselde millî bir madencilik şirketi hedefleniyor.

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