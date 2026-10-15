Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak istifa etti
20:47, 15/10/2026, Perşembe
AA
Taha Çakmak'ın istifasına ilişkin Türkiye Sigorta AŞ tarafından KAP'a açıklama yapıldı.
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 itibarıyla görevinden istifa etti. Türkiye Sigorta tarafından KAP’a yapılan açıklamada, genel müdürlük görevine henüz yeni bir atama yapılmadığı bildirildi.
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, görevinden istifa etti.
Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
"Gelişme olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır."
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