Türkiye Sigorta’dan gençlere özel çifte güvence

Türkiye Sigorta, gençlerin sağlığını sadece 9.900 TL’ye Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla güvence altına alıyor. Türkiye Sigorta’nın sağlıklı yaşam, tasarruf ve uzun vadeli birikimi destekleyen bu kampanyasından 18–26 yaş aralığındaki mevcut ve yeni BES müşterileri yararlanabiliyor.
Türkiye Sigorta, gençlerin hem finansal geleceklerini hem de sağlıklarını güvence altına almalarını teşvik eden yeni bir kampanya başlattı.
Türkiye Hayat Emeklilik’in 18-26 yaş aralığındaki mevcut ve yeni BES / OKS müşterilerine özel sunulan kampanya kapsamında, TSS erişilebilir hale getirilerek avantajlı koşullarla gençlerle buluşuyor. 30 Eylül 2026 tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile katılımcılar yıllık 9.900 TL sabit fiyat ve 12 taksit imkanından yararlanarak, kapsamlı sağlık güvencesine sahip olabilecek. Kampanya kapsamında gençler; limitsiz yatarak tedavi ve 4 adet ayakta tedavi teminatının yanı sıra birçok ek hizmetten de ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Türkiye Sigorta’nın gençlere yönelik bu özel kampanyası, bireysel emeklilik sistemi ile tamamlayıcı sağlık sigortasını bir araya getirerek katılımcıların hem uzun vadeli birikim yapmalarına hem de sağlıklarını güvence altına almalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu sayede gençlerin gelecekleri açısından iki önemli ihtiyacına da aynı anda çözüm sunuluyor.