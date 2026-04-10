Türkiye Sigorta’da mevcut yönetimle yola devam

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in 6. Olağan Genel Kurul Toplantıları, İstanbul'daki genel müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hem şirketlerin finansal performansı hem de yeni dönem stratejilerinin ele alındığı 6. Olağan Genel Kurul Toplantılarında, Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Murat Uluğ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Taha Çakmak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Bedir ve Mahmut Kaçar mevcut görevlerine yeniden seçildi.

Bağımsız üyeler Ayşe Türkmenoğlu ve Yavuz Kaynarca görevlerine devam ederken, Arif Calban ise bağımsız üye olarak atandı.

"Güçlü bir performans sergiledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, paydaşlarına değer üretme prensibi ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda hem hayat hem de hayat dışı branşlarda güçlü bir performans sergilediklerini belirtti.

Çakmak, 2026'nın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre hayat dışında yüzde 30 büyüme kaydederek 53,8 milyar lirayı aşan toplam brüt prim üretimine, hayat branşında yüzde 54 büyümeyle 10,6 milyar lirayı ulaştıklarını kaydetti.

Gönüllü Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) fon büyüklüğünde, devlet katkısı dahil olmak üzere yüzde 67'lik büyümeyle 525,1 milyar liraya ulaştıklarını vurgulayan Çakmak, paydaşlarına değer üretme vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüklerinin altını çizdi.

"Nakit brüt 3 milyar lira temettü dağıtımı yapacağız"

Şirketlerinin güçlü finansal yapısıyla Türkiye ve sektör için güvence sunmaya devam ettiklerine dikkati çeken Çakmak, paydaşlarına değer üretme prensipleriyle kuruluşlarından bu yana düzenli temettü dağıtımı yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da Türkiye Sigorta olarak, nakit brüt 3 milyar lira temettü dağıtımı yapacağız. Yüzde 100 bedelsiz sermaye artışı ile sermayemizi 10 milyar liradan 20 milyar liraya yükseltiyoruz. Türkiye Hayat Emeklilik'te ise yine 3 milyar lira temettü dağıtımı gerçekleştireceğiz. Buradaki sermayemizi ise 5 milyar liradan 10 milyar liraya yükseltiyoruz. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda, hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz."







