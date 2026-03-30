Türkiye Sigorta'dan sağlıkta kalıpların dışına çıkan ürün: ESS

“Ürünümüzün en güçlü farkı üç temel noktada toplanıyor. Birincisi; sadece ‘ek teminat ekleme’ yaklaşımının ötesine geçerek kişi bazında ürün mimarisi kurma iddiamız var. Örneğin, kendim için sadece yatarak tedavi ve gözlük teminatı, eşim için buna ek olarak doğum teminatı, büyük çocuğum için gözlük ve diş teminatı, küçük çocuğum için ayakta tedavi ve reçetesiz ilaç teminatı gibi kombinasyonlar oluşturulabileceğim. Bu özellik ile ESS’nin hibrit yapı, mix ve aile içi mikro-segmentasyon sunarak gerçekten ciddi fark yaratacağına inanıyoruz. İkincisi; ürünümüzde sadece teminat modüllerini değil, anlaşmalı kurum ağı, teminat limitleri ve sigortalı katılım payı tercihlerini de birlikte kurgulama iddiasını taşıyoruz. Aynı poliçe çatısı altında network, limit ve ödeme yüzdesi seçimi ile ürünümüzün önemli bir üstünlüğü olacak. Üçüncüsü ise müşteri davranışlarını ve ihtiyaçlarını anlayan bir içgörü ile hareket ediyoruz. Ayakta tedavide sigortalının yakın lokasyondaki sağlık kuruluşlarını tercih edebilmesi, yatarak tedavide ise daha kurumsal ve yüksek kapasiteli hastaneler için geniş bir lokasyon ağına erişebilmesi mümkün olacak. Doğum teminatında ise suit oda gibi kişisel tercihlere alan tanıyan ‘hastane seçme özgürlüğü’ ekseninde bir ürün sunumu, müşterilerimize sunduğumuz temel değer önerilerinden biri olacak."