Türkiye Sigorta ihracatçının yanında

Türkiye Sigorta, Türk Ticaret Bankası ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle hizmet ağını güçlendiriyor. İki kurum arasında imzalanan acentelik anlaşması kapsamında, Türkiye Sigorta'nın "Pusula Plus" ekranları, ağırlıklı olarak ihracatçılarla çalışan Türk Ticaret Bankası'nın sistemleriyle entegre edilerek tüm ürün gruplarında hizmet sunacak. Ayrıca, 'HayatEmeklilik' alanında da iki kurum arasında kapsamlı iş birliği sağlanacak.

DAĞITIM KANALLARIMIZ GENİŞLİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, kuruldukları günden bu yana tüm çalışmaları sigortacılığın temel değeri olan 'güven' esasıyla sürdürdüklerini belirterek,“Sektör liderliğimizi pekiştiren bu anlaşmayla da gücümüze güç katıyoruz. Dağıtım kanallarımızı genişleterek ülkemizin ticaret hacminin büyümesine destek oluyoruz. Türk Ticaret Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, ihracatçılarımızın yanında olma kararlılığımızın ve ülke ekonomimize sağladığımız katkının somut bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ TİCARETE KATKI SUNACAK BİR ADIM

Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü Kasım Akdeniz de iş birliğinin, ihracat odaklı büyüme vizyonlarını ve müşterilere yenilikçi finansal çözümler sunma misyonlarını güçlendiren önemli bir adım olduğunu vurguladı. Akdeniz, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını en hızlı, güvenli ve uygun koşullarda karşılamak için kararlılıkla çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti: “Bu iş birliğiyle hizmet altyapımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Güvenli ticarete katkı sunacak bir adım. Türkiye Sigorta'nın desteğiyle ticaret hacminin büyümesine ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.”







