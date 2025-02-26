Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran sektör bankacılık oldu

Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran sektör bankacılık oldu

19:0326/02/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9 bin 573,21 puanla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, toplam işlem hacmi 88 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.573,21 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 121,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 88 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,60 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.650 ve 9.750 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


#Borsa İstanbul
#BIST 100
#endeks
#bankacılık

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Instagram çöktü mü? Neden açılmıyor? 26 Şubat instagram hata raporu