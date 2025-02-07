Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 9.849,44 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,62 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,29 puan ve yüzde 0,07 artışla 9.849,44 puana yükseldi.
En çok kazandıran ve kaybettiren sektör
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,62 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.
Küresel piyasalar
Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.950 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.