Ramazanda kırmızı et fiyatı artacak mı? Bakan Yumaklı net konuştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.





TGRT Haber'e konuşan Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamalarda, deprem bölgesindeki kayıplara ve telafisi için yapılan faaliyetlere ve Ramazan'da kırmızı et fiyatlarının artmaması için alınan tedbirlere değindi.





"Ramazan öncesi denetimler sıklaşıyor"





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan öncesi denetimlerin sıkılaştığını belirterek, gıda komitesindeki 3 bakanlığın perakendecilere ikazda bulunduğunu aktardı.





"Gereken takip yapılıyor"





İbrahim Yumaklı'nın konu ile ilgiyi açıklaması şöyle oldu:





Bakanlığımız gereken takibi yapıyor. Perakendecilere uyarı yaptık. Ramazan ayında fahiş fiyata karşı denetimler sürecek.





"Ramazan'da et fiyatı artışına geçit yok"





İbrahim Yumaklı, konu ile ilgili olarak "Ramazan ayına özel ESK vasıtasıyla hazırlıklarımızı yaptık. Ramazan ayında kırmızı et ihtiyacı sebebiyle fiyat artışı olmaması için 40 bin kasaplık hayvan tedarikini yaptık. Herhangi bir ihtiyacımız olmayacak, fazlasıyla var." dedi.





Ülkemizde herhangi bir ürünün fiyatı arz eksikliği nedeniyle artma eğiliminde değil. Geçtiğimiz ay perakendecilerle bir araya geldik. Değerlendirme yaptık. İkazlarımızı yaptık, onların bu sürece ilişkin taleplerini ve görüşlerini aldık. Ben inanıyorum ki, Ramazan öncesi bu tür şeyler yaşamayacağız, yaşasak da lokal olacak, ona da devlet olarak müdahil olacağız.





"Denetimler devam edecek"





Farklı bir atmosfer Ramazan. Başka günlerde indirim olurken Ramazan'da artırım davranışı sergiliyoruz? Pandemiden bu yana gelen kırılganlık oldu insanların davranışlarında. Herkes önünü görebiliyor. Kimsenin maliyetinin üzerine makul kârına bir şey denmiyor. Denetimlerimiz devam edecek. Güvenilir gıda anlamında rastladığımız uygunsuzlukları Ticaret Bakanlığı'na bildiriyoruz.





"Market grupları et fiyatını sabitledi"





Ülkemizdeki kırmızı et üretimine ilişkin yapacaklarımızı söyledik. Ramazan ayına özel ESK vasıtasıyla hazırlıklarımızı yaptık. Ramazan'da kırmızı ette fiyat artışına sebep olunmaması için 40 bin kasaplık hayvan tedarikini yaptık. Fazlasıyla var şu an itibarıyla. Buradaki amacımız üreticilerin zarar etmesi değil. Fahiş fiyat artışını engellemek istiyoruz. ESK önemli ölçüde tedarikini yaptığı market grupları da et fiyatlarını sabitlediklerini duyurdular. Biz bu tür açıklamaların artarak devam etmesini diliyoruz.





"270 bin lira hibe"





Yumaklı, hayvancılığa destek başvurularının başladığını ve an itibarıyla Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılabileceğini bildirdi. Bu kapsamda hayvancılığa yılda 270 bin lira hibe verileceğini aktaran Yumaklı, şöyle konuştu:





Başvuru yapmak isteyen üreticilerimiz, Hayvancılık Genel Müdürlüğü internet sitesinden başvurabilecek. Mart ayında ilk hayvanları teslim etmeye başlayacağız. 270 bin liralık geri ödemesiz destek verilecek. Projeye başvuranların 15 adet hayvan aldığını varsayalım; bir yıl boyunca bir asgari ücret kadar bakım ve beslenme giderlerini biz karşılamış olacağız.





İbrahim Yumaklı, açıklamalarında "Asrın felaketinde 43 bin 500 civarında küçükbaş hayvan kaybı vardı, bunları üreticilerimize geri verdik. 6 bine yakın büyükbaş hayvan kaybı vardı bunları karşıladık." dedi.





Yumaklı'nın açıklamaları şu yönde oldu;





Gençlerin kendi işlerini memleketlerinde yapabilmelerinin önünü açacağız. Ziraat fakültelerinden, veteriner hekimliği veya gıda mühendisliği okuyan öğrencilerimizden bu işi yapmak isteyenler olursa 15 hayvan olarak belirlediğimiz limiti 30 olarak uygulayacağız.





“Hayvancılığa destek projesinde finansman nasıl sağlanacak?” sorusuna yanıt veren Yumaklı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:





Diyelim bir gençsiniz veya kadınsınız ve bu projeye başvurdunuz. Ziraat Bankası 2 yıla kadar ödemesiz, 3 ile 5 yıl geri ödemeli krediyi sağlamış olacak.





(Hayvancılığa destek projesi) Deprem bölgesinde özellikle bu projenin uygulanmasını istiyoruz. Deprem bölgesinden başvuranlar da ekstra puana sahip olacak.





Hayvancılığa destek projesi başlıyor. Hayvansal üretimin içerisinde olmak isteyen gençlerin, kadınların ve aile işletmelerinin başvurması halinde TİGEM’den gebe hayvan temin edeceğiz. Hayvan sayısı 200’ün altındaki işletmeler de başvurmuş olacak.











