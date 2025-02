Ramazanda kırmızı et fiyatı artacak mı? Bakan Yumaklı net konuştu

TGRT Haber'e konuşan Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamalarda, deprem bölgesindeki kayıplara ve telafisi için yapılan faaliyetlere ve Ramazan'da kırmızı et fiyatlarının artmaması için alınan tedbirlere değindi.

"Ramazan'da et fiyatı artışına geçit yok"

"Market grupları et fiyatını sabitledi"

Ülkemizdeki kırmızı et üretimine ilişkin yapacaklarımızı söyledik. Ramazan ayına özel ESK vasıtasıyla hazırlıklarımızı yaptık. Ramazan'da kırmızı ette fiyat artışına sebep olunmaması için 40 bin kasaplık hayvan tedarikini yaptık. Fazlasıyla var şu an itibarıyla. Buradaki amacımız üreticilerin zarar etmesi değil. Fahiş fiyat artışını engellemek istiyoruz. ESK önemli ölçüde tedarikini yaptığı market grupları da et fiyatlarını sabitlediklerini duyurdular. Biz bu tür açıklamaların artarak devam etmesini diliyoruz.