Borsa günün ilk yarısında yükseldi: En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,26 puan ve yüzde 0,27 artışla 9.800,66 puana yükseldi.





Toplam işlem hacmi 40,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,81, holding endeksi de yüzde 0,32 değer kazandı.





En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,57 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,69 ile ulaştırma oldu.





Küresel piyasalar

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisine yönelik haber akışının risk iştahını olumsuz etkilemesiyle karışık seyir izleniyor.





Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.







